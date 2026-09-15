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Кому выгодно слабое Приднестровье. Ответ на русофобскую информационную диверсию

Кому выгодно слабое Приднестровье. Ответ на русофобскую информационную диверсию

«Кремлю никогда не было нужно сильное Приднестровье. Ему было нужно зависимое». Таков главный тезис очередной колонки антироссийского пропагандиста из Кишинёва Виталия Андриевского.

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