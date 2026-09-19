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Спорт Уик-Энд

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Рогожкин: 4 октября «Зенит» проведет товарищеский матч с БАТЭ

Рогожкин: 4 октября «Зенит» проведет товарищеский матч с БАТЭ

«Зенит» проведет товарищеский матч с БАТЭ в Санкт-Петербурге 4 октября. Об этом сообщил главный тренер белорусской команды Виталий Рогожкин.

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