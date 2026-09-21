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Царьград

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Кузовников заявил о рисках от быстрой дезинформации в 65-летие OANA

Кузовников заявил о рисках от быстрой дезинформации в 65-летие OANA

На медиафоруме OANA в Москве Сергей Кузовников из ТАСС выразил обеспокоенность быстрым распространением информации через цифровые платформы и соцсети, что затрудняет проверку ее достоверности и может привести к обману.

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