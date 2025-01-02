Рязанцы, приехавшие к тёте в Москву, нашли женщину мёртвой на кровати

Жители Рязанской области обратились к спасателям, приехав в город к дальней родственнице.Представители общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» рассказали о ЧП в Москве, имеющем отношение к Рязанской области.
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