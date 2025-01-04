Екатерина Толстая рассказала о планах на юбилей Льва Толстого

В последние дни декабря директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая поделилась планами и ожиданиями, связанными с 200-летием гения русской литературы, а также рассказала о самых ярких впечатлениях и событиях в уходящем году.
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