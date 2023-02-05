С любимыми не расставайтесь: 8 правил семейного этикета для худеющих

Врач-диетолог, член национального общества диетологов Альбина Комиссарова рассказала BeautyHack.ru, почему нужно посвятить всех в то, что вы на диете, и как перевести на правильное питание членов семьи.
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