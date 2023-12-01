Broadcom планирует уволить тысячи сотрудников VMware, которую недавно поглотила Со...

Broadcom планирует уволить тысячи сотрудников VMware, которую недавно поглотилаСостоявшаяся сделка по покупке Broadcom компании VMware за $69 млрд означает, что новые владельцы бизнеса могут приступить к оптимизации организационной структуры с целью сокращения затрат, и с конца января они начнут сокращать персонал VMware в штате Калифорния.