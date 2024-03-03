Митрополит Вениамин провел божественную литургию в честь 185-летия Полоцкого церковного собора

Божественную литургию в Софийском соборе в честь празднования 185-летия Полоцкого церковного собора 1839 года провел митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, пишет БЕЛТА.
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