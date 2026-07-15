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Евгений Бабурин официально перешел в УНИКС

39-летний защитник Евгений Бабурин (190 см) подписал однолетний контракт с УНИКСом. Ветеран провел отрезок с 2018 года по нынешний в «Нижнем Новгороде».

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