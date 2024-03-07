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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Сан-Хосе» Барабанов не сыграет с «Айлендерс» из-за переговоров по обмену

Российский нападающий «Сан-Хосе» не примет участие в игре регулярного чемпионата НХЛ из-за переговоров по возможному обмену.

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