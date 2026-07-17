Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Прогноз Соловьёва по Донбассу совпал с оценками военных экспертов

Прогноз Соловьёва по Донбассу совпал с оценками военных экспертов

Схожие сроки называет военный эксперт Алексей Рамм. Он заявил, что освобождение Донбасса возможно в конце 2026-го — начале 2027 года, однако подчеркнул, что «вопрос не в погоне за временем»: важно избежать больших потерь.

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