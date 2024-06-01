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´Звездный путь´.

´Звездный путь´.

Когда в Могилевской области пройдут кастинги телевизионного проекта ´Звездный путь´´Звездный путь´ - это масштабное музыкальное шоу, задача которого помочь обычным жителям Беларуси осуществить свои давние мечты о выступлении на большой, профессиональной сцене.

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