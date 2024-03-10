Главного героя «Сватов» Анатолия Васильева отправили в больницу с травмой ноги

Анатолий Васильев широко известен публике по роли Юрия Анатольевича в сериале «Сваты». Хоть после нескольких сезонов по сценарию артиста заменили другим человеком, он все равно остался в сердцах зрителей, как добрый и спокойный муж Ольги Николаевны, которую сыграла Людмила Артемьева.