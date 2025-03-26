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Закон, порядок, государство

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Подмосковные полицейские задержали подозреваемых, которые занимались незаконной продажей недвижимости

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому г.

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