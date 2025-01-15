В США неизвестные ограбили дом Евгения Малкина

Украдены три перстня Кубка Стенли хоккеиста.фото: nhl.com/penguinsВ прошлые выходные в дом трехкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина в Сьюикли-Хайтс вломились неизвестные, украдены три перстня Кубка, выигранные хоккеистом с «Питтсбург Пингвинз» в 2009, 2016 и 2017 годах.