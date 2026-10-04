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Тим Хардуэй-младший попал все броски (7 из 7), набрав 14 очков и став лучшим лучшим бомбардиром «Хит» в игре против «Рэпторс»

Защитник Тим Хардуэй-младший дебютировал за «Майами» в предсезонной игре против « Торонто » и набрал 14 очков (лучший результат в команде).

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