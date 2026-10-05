Tech Leads Strong Growth Signals From US Services Sector Surveys; But Prices Are Soaring After last weeks impressive moves in Manufacturing survey data (though burdened with the baggage of a surge in Prices Paid), all eyes are on the Services side of the US economy with mixed results expected (S&P up, ISM small down).
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