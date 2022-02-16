Время клоунады подошло к концу: Кадыров призвал Зеленского выполнить минские соглашения

Глава Чечни выпустил обращение к украинским властям и к украинскому народу, призвав президента Украины Владимира Зеленского к выполнению минских соглашений, подчеркнув, что это его «личное мнение, скромное мнение гражданина России Рамзана Кадырова».
Глава Чечни выпустил обращение к украинским властям и к украинскому народу, призвав президента Украины Владимира Зеленского к выполнению минских соглашений, подчеркнув, что это его «личное мнение, скромное мнение гражданина России Рамзана Кадырова».
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