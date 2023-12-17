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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Устюгов о том, почему не выступает на КР: «Не готов навязывать конкуренцию, тем более Большунову. А сотые места – кому они нужны?»

«В комментариях мне пишут, что пора мне ехать на Кубок России выступать, что без меня неинтересно и грустно.

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