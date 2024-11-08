Настоятель храма в Коркино неожиданно высказался о конфликте с цыганами

Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в Коркино и секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков поделился своим видением ситуации в городе, где вспыхнули протесты после убийства таксистки представителями цыганской диаспоры .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии