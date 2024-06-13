Врач-инфекционист Неронов назвал продукты, которые опасно есть в жару

Из-за того, что они быстро портятся Врач-инфекционист Владимир Неронов в разговоре с РИАМО порекомендовал воздержаться от употребления некоторых продуктов в жаркую погоду, так как они быстро портятся и повышают риск пищевого отравления.
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