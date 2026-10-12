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Царьград

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В Самарской области от укусов клещей пострадали более 4 тысяч человек

В Самарской области от укусов клещей пострадали более 4 тысяч человек

В Самарской области с начала сезона от укусов клещей пострадали более 4 тысяч человек, в том числе 1348 детей, а тёплая осенняя погода продлевает период активности членистоногих до наступления устойчивых холодов.

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