Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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  • oleg perow
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Этот день в авиации. 6 апреля

Этот день в авиации. 6 апреля

1890 -  Родился Антон Герман Герард (Энтони) Фоккер (нидерл. Anton Herman Gerard "Anthony" Fokker) — нидерландский авиаконструктор.

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Комментарии
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oleg perow
&quot;1958 - Совершил первый полёт многоцелевой штурмовик LTV A-7D. Это модификация палубного Corsair II, созданная специально для ВВС. Высокие боевые характеристики &quot;Корсара&quot; II, проявленные во Вьетнаме ... привлекли к ней внимание руководства ВВС...&quot;  Аффтор, полноценное участие США в войне во Вьетнаме с применением ударной авиации началось только в 1964 г. г. после &quot;Тонкинского инцидента&quot;!😆
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