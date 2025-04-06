Этот день в авиации. 6 апреля

oleg perow

"1958 - Совершил первый полёт многоцелевой штурмовик LTV A-7D. Это модификация палубного Corsair II, созданная специально для ВВС. Высокие боевые характеристики "Корсара" II, проявленные во Вьетнаме ... привлекли к ней внимание руководства ВВС..." Аффтор, полноценное участие США в войне во Вьетнаме с применением ударной авиации началось только в 1964 г. г. после "Тонкинского инцидента"!😆