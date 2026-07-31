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В Нижегородской области пресекли деятельность украинского шпиона

В Нижегородской области пресекли деятельность украинского шпиона

Информация об операции, которую провели сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Следкома. В Нижегородской области они вскрыли и пресекли деятельность украинского шпиона, который собирал информацию о стратегически важных объектах.

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