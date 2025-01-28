Boeing спрогнозировала убытки, которые принесет Starliner

Космический корабль CST-100 Starliner компании Boeing пристыкованный к Международной космической станции (МКС) / © NASA В пресс-релизе от 23 января 2025 года Boeing представила предварительные результаты за четвертый квартал 2024-го.
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