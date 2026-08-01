Жара в Москве пойдет на спад с начала недели

Жаркая погода, которая установилась в Москве и области в выходные, не задержится надолго. Уже с понедельника температура начнет снижаться из-за влияния холодного фронта, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
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