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Пятый канал

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Жара в Москве пойдет на спад с начала недели

Жара в Москве пойдет на спад с начала недели

Жаркая погода, которая установилась в Москве и области в выходные, не задержится надолго. Уже с понедельника температура начнет снижаться из-за влияния холодного фронта, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

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