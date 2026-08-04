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В Иране помнят войны с Россией, но сотрудничество растет — эксперт

В Иране помнят войны с Россией, но сотрудничество растет — эксперт

Востоковед Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН и заместитель декана восточного факультета ГАУГН, рассказал о том, как иранцы воспринимают Россию.

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