В Иране помнят войны с Россией, но сотрудничество растет — эксперт

Востоковед Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН и заместитель декана восточного факультета ГАУГН, рассказал о том, как иранцы воспринимают Россию.
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