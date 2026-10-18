10 декабря 2015 года в номере казанской гостиницы нашли тело Анастасии Сосиной – бывшей супруги миллиардера Игоря Сосина.
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