“President Trump urged France Monday morning to seal itself off from the rest of Europe following a weekend of rioting that led to at least 2,400 arrests and reduced the country’s major cities to a state of anarchy,” the New York Post reports.
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