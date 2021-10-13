Глава Евросовета: Дестабилизация ситуации в Афганистане негативно отразится на стране и на регионе в целом

Дестабилизация ситуации в Афганистане негативно отразится на стране и на регионе в целом, а Евросоюз будет оказывать адресную помощь населению.
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