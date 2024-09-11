Глава Адыгеи посетил школу в Майкопе

Одна из школ, где к новому учебному году был завершен капитальный ремонт, – майкопская СШ №15.В ходе рабочей поездки ознакомился, насколько качественно проведены работы, пообщался с педагогами и школьниками.
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