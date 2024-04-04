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Вечерний Новосибирск

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Массовое отравление школьников произошло в деревне Ургун под Новосибирском

Массовое отравление школьников произошло в деревне Ургун под Новосибирском

Специалисты новосибирского Роспотребнадзора проводят эпидрасследование в связи с регистрацией 14 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся общеобразовательной школы в деревне Ургун Искитимского района.

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