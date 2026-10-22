Ваш браузер не поддерживает видео. В этом году великому советскому лётчику, дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану исполняется 106 лет со дня рождения.
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