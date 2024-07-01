Экс-президент Нефтепромбанка Борисов признан виновным в хищении 230 млн рублей

Бывший президент Нефтепромбанка Александр Борисов осужден по делу о мошенничестве. Соответствующее решение вынес Пресненский районный суд МосквыБывший президент Нефтепромбанка Александр Борисов осужден по делу о мошенничестве.
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