Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Евгений Сатановский: На фиг Турции вступать в ЕС? Все, что она хочет, она и так получает

Евгений Сатановский: На фиг Турции вступать в ЕС? Все, что она хочет, она и так получает

Евросоюз ставит Эрдогана перед выбором, не имея на него абсолютно никакого влияния Павел Еськов На фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Евгений Сатановский Турция должна выбрать, быть либо на стороне Евросоюза с НАТО, или на стороне России, Ирана, палестинского движения ХАМАС и ливанской шиитской группировки «Хезболла».

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