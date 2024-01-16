Япония и Перу – новый гастрономический альянс в ресторане Historia

На создание нового раздела «Япония. Перу. Москва», в котором собраны севиче, открытые и авторские роллы, мисо суп с жареным лососем, яйцом, грибами муэр и водорослями комбу, Уиллиама Ламберти вдохновила история развития японской и перуанской кухонь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии