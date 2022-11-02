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Гурьянов набрал 1-е очко за 9 игр в сезоне НХЛ, сделав передачу в матче с «Лос-Анджелесом»

Гурьянов набрал 1-е очко за 9 игр в сезоне НХЛ, сделав передачу в матче с «Лос-Анджелесом»

Денис Гурьянов набрал 1-е очко в сезоне НХЛ в матче с «Лос-Анджелесом». Российский форвард «Далласа» помог команде одержать победу над «Кингс» (5:2) в регулярном чемпионате.

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