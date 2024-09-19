ФБР обнаружило крупный ботнет, остававшийся незамеченным четыре года

Сеть автономных устройств (ботнет) интернета вещей (IoT) обнаружило и ликвидировало Федеральное бюро расследований США (ФБР), 19 сентября сообщает американское издание об информационных технологиях ARS Technica.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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