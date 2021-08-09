ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Правда или манипуляция?

Правда или манипуляция?

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Richard B Riddick
https://youtu.be/KKylPP_QxgE
Горыныч
Уколитесь, суки, сами!
Ritchie Blackmore
Геноцид. – прививка это способ очистки общества от старых, больных, трусливых и глупых.1981 год. Вот что писал Жак Аттали в 1981 году, тогда советник Франсуа Миттерана. «В будущем речь пойдет о поиске способа сокращения популяции. Начнем со старых, потому что, как только они превышают 60-65 лет, человек живет дольше, чем производит, и это дорого обходится обществу. Потом слабых, бесполезных, которые ничего не приносят обществу, потому что их будет все больше и больше, и особенно, наконец, глупых. Эвтаназия нацелена на эти группы; эвтаназия должна быть важным инструментом наших будущих обществ, во всех случаях. Конечно, мы не сможем казнить людей или строить лагеря. ... Мы избавляемся от них, заставляя их верить, что это для их же блага..." Последняя фраза просто "великолепна"
Ritchie Blackmore
Сами пусть колятся. На своём примере пусть покажут= " побочных эффектов нет" по словам доктора Айболита гаранта. Вакцины ещё не прошли все необходимые испытания... И это не новость. Даже сам Мурашко, не стесняясь это озвучил. И тут же "плётка" - колитесь, кролики, мыши, хомячки, колитесь!
Richard B Riddick
https://youtu.be/X4TIvjJfqPw
Richard B Riddick
https://youtu.be/k3Hz1nfH_j4
Richard B Riddick
https://youtu.be/fm2agm5hEYM
Richard B Riddick
https://youtu.be/N-hB9k5NB6o

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