JONY - Никак (Премьера клипа)

Подписывайтесь на мой YouTube канал: https://clck.ru/VqWem Music Production by Alex Davia KIRILLIN x LUCKY PRODUCTION Режиссёр/оператор - постановщик: Генрих Медер Продюсер: Светлана Лаки Креативный директор: Алекс Дегтярёв Художник - постановщик: Татьяна Предит Монтажёр: Илья Чернышов Художник по костюму: Валерия Шуликова Кастинг директор: Изабелла Цибизова Реквизитор: Ефим Талан Хореограф – постановщик: Никита Горбунов Художники по гриму: Люся Шишкова Галина Скоробогатова Анастасия Бут Стедикам: Алексей Тягичев Цветокоррекция: Александр Золоторёв Гафер: Алексей Морозычев Осветители: Андрей Пискунов Андрей Родионов Сергей Мареев Игорь Якимович Камера: Kirillin camera production Механик камера: Игорь Халилюлин Алексей Сурай DIT: Дмитрий Бодрашов Фокуспуллер: Эльмира Маяк FPV Drone: PandaFPV Локейшн менеджер: Николай Давыдов Ассистент продюсера: Владимир Томшин Михаил Софель Виктор Корочкин Ассистент художника по костюму: Екатерина Кочубеева Техник: Александр Пензев Администратор: Алексей Иванов Фотограф: Роман Власов Кинобуффет: Buffet company Менеджмент JONY: Лытнева Виктория Ханмамедов Тимур Кудрявцев Иван Crave Theatre Moscow: Генеральный директор: Олег Кулухов Директор по развитию: Елизавета Павлова Режиссер – постановщик: Василий Козарь Хореограф – постановщик: Виталик Савченко Технический директор: Михаил Богуш Генеральный директор сервис – бара: Гургенян Гурген Руководитель труппы: Абдрахманова Арина Администратор: Прима Екатерина Старший администратор: Раджабова Анастасия Костюмерный департамент: Руководитель костюмерного департамента: Феофанова Екатерина Ханесман Наталья Художественно-постановочная часть: Заведующий ХПЧ: Аксёнов Давид Светооператор, художник по свету: Шкумат Анна Видеоинженер: Якимов Роман Звукорежиссер: Смаглий Михаил Аврукевич Антон Артисты: Азиатцева Дарья Белова Мария Белунцова Виктория Булгакова Александра Буханова Алиса Воронин Кирилл Ерукова Елизавета Есипова Наталья Камбур Светлана Ким Карина Касаткина Лолия Кобозева Ксения Крючкова Дарина Лобанов Эрик Манжело Вероника Орлова Света Пономарёва Анастасия Савченко Виталик Трехлебова Ирина Цапок Елена Шелдовицкая Яна Шинжин Айхан Инженерный цех: Главный инженер: Сезонов Алексей Головченко Роман Хостес: Омарханова Анна Мукомел Елизавета Швейцар: Ульянов Юрий Охрана: Александр Осипов Постановщики: Ченчеров Ростислав Голубев Владимир Чапаев Иван Волков Илья Матыцин Евгений Вебер Николай Бутаев Рустам Бернадский Николай Список сотрудников «Гурман» Хакыев Артур (менеджер) Анастасия Воротилкина ( менеджер) Поляев Данил (бар менеджер) Сипко Сергей (бармен) Константинов Кирилл (старший бармен) Кондрашева Христина (официантка) Логвинов Егор (официант) Романова Марина (официантка) Афиногентов Антон (официант) Доступно на всех цифровых площадках! Жмите на и не пропускайте новинки! VK: https://vk.