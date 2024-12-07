Пирожки из слоеного теста с капустой: быстрый рецепт идеального перекуса

Пирожки из слоеного теста с капустой для многих любимое с детства блюдо. Хотите приготовить их быстро и легко? Готовое тесто значительно упростит процесс, а сочная начинка из капусты придаст выпечке знакомый вкус.
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