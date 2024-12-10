Маска и сына Трампа рассмешил мем с Зеленским в роли героя из «Один дома 2»

Американского предпринимателя, будущего главу министерства эффективности госуправления Илона Маска и сына избранного президента США Дональда Трампа — младшего насмешила картинка в Сети про главу киевского режима Владимира Зеленского.
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