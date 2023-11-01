Смоленский главбух прикарманила почти 40 млн рублей с нескольких «ООО»

Теперь женщина проведет три с половиной года в колонии и возместит организациям все убытки. В период с 27 июня 2012 по 26 марта 2021 года выполняла обязанности бухгалтера в нескольких обществах с ограниченной ответственностью.
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