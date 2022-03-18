Владимир Драчев: «Не вижу перспектив в том, что наших спортсменов допустят до стартов в следующем сезоне. Это будет чудо сродни высадке марсиан на Красной площади»

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев уверен, что российских спортсменов не допустят к международным соревнованиям в следующем сезоне.

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