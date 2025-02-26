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Царьград

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Китай протестует против канадских санкций: угроза глобальным цепочкам поставок

Китай протестует против канадских санкций: угроза глобальным цепочкам поставок

Китай выразил протест против новых канадских санкций, связанных с Украиной. Пекин считает, что эти меры подрывают глобальные цепочки поставок и угрожают международной торговле.

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