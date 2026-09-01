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Происшествия

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Полицейские Хабаровского края приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

В рамках ежегодного мероприятия воспитанники, находящиеся в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Хабаровскому краю, получили необходимые наборы канцелярских принадлежностей.

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