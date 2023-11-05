Independent: ВСУ готовят масштабную зимнюю атаку беспилотников на Россию

РИАМО - 5 ноя. В интервью газете Independent украинский бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что ВСУ планируют провести крупномасштабные атаки на Россию с использованием беспилотников предстоящей зимой, сообщает «Московский комсомолец».
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