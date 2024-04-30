Телеведущая Лера Кудрявцева разместила в личном блоге нарисованный портрет своей дочери Маши. Не все восхитились работой, большая часть подумала, что и вовсе знаменитая мама наложила на снимок наследницы огромное количество фильтров.
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