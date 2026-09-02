Пенсии и пособия крымчанам в этом месяце выплатят досрочно

В сентябре жители Крыма получат пенсии и ряд пособий с досрочным зачислением. Отделение Социального фонда России по Республике Крым приняло решение перевести средства за 6 и 12 число заранее, а также произвести выплату из материнского капитала, которая осуществляется ежемесячно.