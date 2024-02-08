Сюрприз от Путина для США и Британии. «Буревестник» заставит их трепетать годами

По аналогии с автором я уже давно также думал, что "Элиты США и подчиненная им Европа являются людьми с прогнившими ценностями и явно нездоровой психикой". Отлично сказано !!!

Владимир Карпов

По аналогии с автором я уже давно также думал, что "Элиты США и подчиненная им Европа являются людьми с прогнившими ценностями и явно нездоровой психикой". Отлично сказано !!! По ним давно психушка плачет !!!