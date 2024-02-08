2 дня назад 1,8K прочитали В последние месяцы в Европе творится что-то невероятное. Истерия приобретает новые горизонты.
Сюрприз от Путина для США и Британии. «Буревестник» заставит их трепетать годами
Комментарии
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Владимир Карпов
По аналогии с автором я уже давно также думал, что "Элиты США и подчиненная им Европа являются людьми с прогнившими ценностями и явно нездоровой психикой". Отлично сказано !!!
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16 час.
Владимир Карпов
По аналогии с автором я уже давно также думал, что "Элиты США и подчиненная им Европа являются людьми с прогнившими ценностями и явно нездоровой психикой". Отлично сказано !!! По ним давно психушка плачет !!!
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16 час.
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